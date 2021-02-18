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Кремль вважає серйозним втручанням рішення ЄСПЛ про звільнення Навального

Четвер, 18 лютого 2021, 12:35

Речник російського президента Дмитрій Пєсков назвав рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо опозиціонера Алексєя Навального "неприпустимою спробою втручання у внутрішні російські судові справи". 

Про це представник Кремля заявив журналістам у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство ТАСС.

"Рішення неправомірне, є дуже серйозною спробою втручання у внутрішні російські судові справи, що, з нашої точки зору, є неприпустимим", - заявив Пєсков.

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"Ми не шукаємо конфронтації, але, з іншого боку, звичайно, подібні рішення, поспішність у прийнятті подібних рішень, явна ангажованість у прийнятті такого рішення викликають у нас дуже багато питань", - додав він. 

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини застосував правило 39 регламенту суду, визначивши російському уряду негайно звільнити Навального зі слідчого ізолятора.

Правило 39 Регламенту ЄСПЛ передбачає застосування тимчасових заходів у випадках існування ризику заподіяння невиправданої та неминучої шкоди основним правам і свободам людини.

Йдеться про те, що ЄСПЛ уперше зобов'язує державу звільнити затриманого на час досудового слідства у скарзі щодо політичних переслідувань, ще до розгляду у Страсбурзі цієї скарги по суті.

Міністр юстиції Росії Костянтин Чуйченко назвав безпрецедентною вимогу ЄСПЛ звільнити Навального з-під варти.

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