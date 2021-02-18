Кремль считает серьезным вмешательством решение ЕСПЧ об освобождении Навального

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по оппозиционеру Алексею Навальному "недопустимой попыткой вмешательства во внутренние российские судебные дела".

Об этом представитель Кремля заявил журналистам в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство ТАСС.

"Решение - неправомерная, очень серьезная попытка вмешательства во внутренние российские судебные дела, что, с нашей точки зрения, недопустимо", - заявил Песков.

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"Мы не ищем конфронтации, но, с другой стороны, конечно, подобные решения, поспешность в принятии подобных решений, явная ангажированность в принятии такого решения вызывают у нас очень много вопросов", - добавил он.

Напомним, Европейский суд по правам человека применил правило 39 Регламента суда, определив российскому правительству немедленно освободить Навального из следственного изолятора.

Правило 39 Регламента ЕСПЧ предусматривает применение временных мер в случаях существования риска причинения неоправданного и неизбежного вреда основным правам и свободам человека.

Речь идет о том, что ЕСПЧ впервые обязывает государство освободить задержанного на время досудебного следствия по жалобе о политических преследованиях, еще до рассмотрения в Страсбурге этой жалобы по существу.

Министр юстиции России Константин Чуйченко назвал беспрецедентным требование ЕСПЧ освободить Навального из-под стражи.