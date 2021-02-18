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У Франції ексміністра засудили до в'язниці за сексуальні домагання

Четвер, 18 лютого 2021, 12:58

Колишній міністр уряду Франції був засуджений до тюрми після звинувачення у сексуальних домаганнях щодо персоналу ратуші, де він є мером.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Guardian.

Двоє колишніх муніципальних службовиць звинуватили Жоржа Трона, який стверджував, що є експертом-рефлексологом, у тому, що він змушував їх до масажу ніг, який переходив у сексуальні домагання, в 2007 і 2010 роках.

Трон був звільнений від звинувачень у 2018 році після того, як суд вирішив, що немає доказів, що жінок примушували до сексуальних дій, але на апеляційному розгляді цього тижня присяжні підтримали звинувачення однієї з позивачок.

Суд вирішив, що "серйозність звинувачень", "наполегливі спростування" і "тиск, що чиниться на свідків і потерпілих", виправдовують покарання у в'язниці.

Суд також визнав "моральний примус", який Трон застосував до двох жінок-службовців через їх "підпорядковану роль" у ратуші.

63-річний Трон, який неодноразово наполягав на своїй невинуватості, втратив місце в кабінеті президента Ніколя Саркозі в 2011 році після висунення звинувачень, але, незважаючи на звинувачення, був переобраний на посаду мера міста Дрейвей на південь від Парижа.

Після 11 годин обговорення в середу присяжні винесли рішення про п'ятирічний термін ув'язнення. Це суворіше покарання, ніж вимагав прокурор.

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