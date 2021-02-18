Во Франции экс-министра приговорили к тюрьме за сексуальные домогательства

Бывший французский министр был приговорен к тюремному заключению после обвинения в сексуальных домогательствах от сотрудниц ратуши в городе, где он является мэром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

Двое бывших муниципальных служащих обвинили Жоржа Трона, который утверждал, что является экспертом-рефлексологом, в том, что он принуждал их к массажу ног, который переходил в сексуальные домогательства, в 2007 и 2010 годах.

С Трона сняли обвинения в 2018 году после того, как суд решил, что нет доказательств, что женщин принуждали к сексуальным действиям, но в апелляционном рассмотрении на этой неделе присяжные поддержали обвинения одной из истиц.

Суд решил, что "серьезность обвинений", "настойчивые опровержения" и "давление, оказываемое на свидетелей и потерпевших" оправдывают наказание в тюрьме.

Суд также признал "моральное принуждение", которое Трон применил к двум женщинам-служащим из-за их "подчиненной роли".

63-летний Трон, который неоднократно настаивал на своей невиновности, потерял место в кабинете президента Николя Саркози в 2011 году после предъявления обвинений, но, несмотря на это, был переизбран на должность мэра города Дрейвей к югу от Парижа.

После 11 часов обсуждений в среду присяжные вынесли решение о пятилетнем сроке заключения. Это более строгое наказание, чем требовал прокурор.