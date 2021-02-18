У Греції затримали десятки людей, що вдерлися до МОЗ через засудженого терориста

Співробітники грецької поліції затримали щонайменше 60 людей, які вранці вторглися до міністерства охорони здоров'я в знак солідарності із засудженим терористом Димитрісом Куфодінасом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Куфодінас, який відбуває 11 довічних покарань, оголосив голодування 8 січня на знак протесту проти переведення його із сільської виправної установи у Волосі до в'язниці суворого режиму в центральній Греції.

Протестувальники здивували співробітників міністерства, увійшовши до будівлі, розгорнувши банери, викрикуючи гасла та кидаючи листівки із згадками Куфодінаса.

Офіцери прибули до виходу протестувальників з будівлі і затримали десятки людей.

Сповідуючи суміш марксизму та націоналізму, терористична група "17 листопада", одним з керівників якої був Куфодінас, вбила 23 людини з 1975 по 2000 роки, включаючи американських та інших іноземних дипломатів.