В Греции задержали десятки людей, ворвавшихся в Минздрав из-за осужденного террориста

Сотрудники греческой полиции задержали по меньшей мере 60 человек, которые утром вторглись в министерство здравоохранения в знак солидарности с осужденным террористом Димитрисом Куфодинасом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Куфодинас, который отбывает 11 пожизненных наказаний, объявил голодовку 8 января на знак протеста против перевода его из сельского исправительного учреждения в Волосе в тюрьму строгого режима в центральной Греции.

Протестующие удивили сотрудников министерства, войдя в здание, развернув баннеры, выкрикивая лозунги и бросая листовки с упоминаниями Куфодинаса.

Офицеры прибыли к выходу протестующих из здания и задержали десятки людей.

Соблюдая смесь марксизма и национализма, террористическая группа "17 ноября", одним из руководителей которой был Куфодинас убила 23 человека с 1975 по 2000 годы, включая американских и других иностранных дипломатов.