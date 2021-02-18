Туреччина з березня почне скасовувати коронавірусні обмеження

Туреччина з березня поступово почне послаблення коронавірусних обмежень, включаючи скасування комендантської години та карантину у вихідні дні.

Про це заявив президент Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

"Ми починаємо поступовий процес нормалізації з початку березня, розділивши наші провінції на чотири категорії відповідно до критеріїв, встановлених нашим Міністерством охорони здоров'я", - заявив Ердоган.

Він сказав, що провінції будуть розділені на категорії з низьким, середнім, високим і дуже високим ризиком залежно від рівня інфікування і вакцинації.

"Ми поступово скасовуємо комендантську годину, починаючи з вихідних, на підставі рівня інфекції, вакцинації та інших критеріїв в провінціях", - сказав президент, додавши, що рішення про відновлення очного навчання буде прийнято залежно від випадків зараження і вакцинації в кожній провінції.

Ердоган сказав, що, на його думку, березень буде місяцем, коли Туреччина доб'ється великих успіхів в плані вакцинації, але закликав громадськість продовжувати дотримуватися заходів з боротьби з вірусом.