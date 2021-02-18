Естонія посилила коронавірусні обмеження

Уряд Естонії оголосив про посилення коронавірусних обмежень на найближчі тижні і заявив, що ситуація з поширенням вірусу серйозна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Прем'єр-міністр Кая Каллас заявила, що після канікул навчання в школах протягом тижня буде відбуватися дистанційно. Виняток зроблено для молодших класів (1-4 клас) і учнів з особливими потребами. Після закінчення цього терміну ситуація буде проаналізована знову і буде прийнято рішення, продовжувати це обмеження чи ні.

Каллас закликала роботодавців перевести всіх співробітників, щодо яких це можливо, на дистанційну роботу.

У наступні два тижні скасовуються всі групові тренування. Заборона поширюється і на дітей, і на дорослих. Індивідуальні тренування, в тому числі в спортивних клубах, дозволені.

У приміщеннях, де проходять заходи, можуть бути присутніми не більше 200 осіб. Діє також вимога 50% заповнюваності.

Спа і водні центри закриваються на два тижні з 22 лютого. Кінотеатри та театри залишаються відкритими, але там необхідно носити маски та дотримуватися дистанції.

Місця громадського харчування залишаться відкритими на таких же умовах, що і зараз, але додається вимога 50% заповнюваності. Крім того, в місцях громадського харчування не можна перебувати в групах більше 6 осіб і необхідно дотримуватися дистанції у 2 метри.

В Естонії за останні 14 днів захворюваність на 100 000 осіб становить 671,95 і частка первинних позитивних результатів від загальної кількості проведених тестів - 12%.