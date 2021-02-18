Эстония ужесточила коронавирусные ограничения

Правительство Эстонии объявило об усилении коронавирусных ограничений на ближайшие недели и заявило, что ситуация с распространением вируса серьезная.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Премьер-министр Кая Каллас заявила, что после каникул обучение в школах в течение недели будет происходить дистанционно. Исключение сделано для младших классов (1-4 класс) и учащихся с особыми потребностями. По истечении этого срока ситуация будет проанализирована снова и будет принято решение, продолжать это ограничение или нет.

Каллас призвал работодателей перевести всех сотрудников, где это возможно, на дистанционную работу.

В следующие две недели отменяются все групповые тренировки. Запрет распространяется и на детей, и на взрослых. Индивидуальные тренировки, в том числе в спортивных клубах, разрешены.

В помещениях, где проходят мероприятия, могут присутствовать не более 200 человек. Действует также требование 50% заполняемости.

Спа и водные центры закрываются на две недели с 22 февраля. Кинотеатры и театры остаются открытыми, но там нужно носить маски и соблюдать дистанцию.

Места общественного питания останутся открытыми на тех же условиях, что и сейчас, но добавляется требование 50% заполняемости. Кроме того, в местах общественного питания нельзя находиться в группах более 6 человек и необходимо соблюдать дистанцию ​​в 2 метра.

В Эстонии за последние 14 дней заболеваемость на 100 000 человек составляет 671,95 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов - 12%.