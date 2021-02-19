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Європейці не вірять, що США їх захистять 

П'ятниця, 19 лютого 2021, 10:49

Жителі Євросоюзу скептичні щодо готовності США захистити їх у випадку потенційного воєнного конфлікту.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver, про це свідчить опитування аналітичного центру European Council of Foreign Relations.

Лише 10% європейців вважають, що США стануть на їхній захист у разі військової кризи незважаючи на свої зобов'язання в рамках НАТО. 

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Понад дві третини всіх опитаних респондентів заявили, що ЄС потребує власної обороноздатності замість того, щоб покладатися на Америку. 

Близько половини заявили, що Європа повинна залишатися нейтральною у протистоянні між США та Китаєм. 

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав прихід Джо Байдена до влади початком нового розділу у трансатлантичних відносинах. Він закликав члени НАТО об'єднатись для вирішення наслідків для безпеки, пов'язаних із зростанням Китаю, загрозою тероризму, в тому числі в Афганістані та Іраку, та більш напористою Росією. 

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