Європейці не вірять, що США їх захистять 

Жителі Євросоюзу скептичні щодо готовності США захистити їх у випадку потенційного воєнного конфлікту.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver, про це свідчить опитування аналітичного центру European Council of Foreign Relations.

Лише 10% європейців вважають, що США стануть на їхній захист у разі військової кризи незважаючи на свої зобов'язання в рамках НАТО.

Читайте також Нова стратегічна концепція НАТО буде спрямована на стримування Росії і Китаю - генсек

Понад дві третини всіх опитаних респондентів заявили, що ЄС потребує власної обороноздатності замість того, щоб покладатися на Америку.

Близько половини заявили, що Європа повинна залишатися нейтральною у протистоянні між США та Китаєм.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав прихід Джо Байдена до влади початком нового розділу у трансатлантичних відносинах. Він закликав члени НАТО об'єднатись для вирішення наслідків для безпеки, пов'язаних із зростанням Китаю, загрозою тероризму, в тому числі в Афганістані та Іраку, та більш напористою Росією.

Читайте також: "Зробити Америку знову великою": що може отримати світ від президентства Байдена