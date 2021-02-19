Европейцы не верят, что США их защитят

Жители Евросоюза скептические в отношении готовности США защитить их в случае потенциального военного конфликта.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver, об этом свидетельствует опрос аналитического центра European Council of Foreign Relations.

Лишь 10% европейцев считают, что США станут на их защиту в случае военного кризиса несмотря на свои обязательства в рамках НАТО.

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Более двух третей всех опрошенных респондентов заявили, что ЕС нуждается в собственной обороноспособности вместо того, чтобы полагаться на Америку.

Около половины заявили, что Европа должна оставаться нейтральной в противостоянии между США и Китаем.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал приход Джо Байдена к власти началом нового раздела в трансатлантических отношениях. Он призвал НАТО объединиться для решения последствий для безопасности, связанных с ростом Китая, угрозой терроризма, в том числе в Афганистане и Ираке, и более напористой Россией.

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