Глава Міноборони Німеччини: РФ може використовувати пандемію для розширення впливу

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер вважає, що Росія і Китай спробують витягти політичну вигоду з пандемії коронавірусу.

Про це вона заявила в інтерв'ю DW, передає "Європейська правда".

"Нам відомо, що в Росії, в тому числі в силових структурах, обговорюється, що через коронавірус багато держав на Заході будуть зайняті наслідками нинішньої кризи і завданим економічним збитком, і це дасть більше простору для російського впливу на міжнародній арені", - зазначила Крамп-Карренбауер.

На думку глави Міноборони ФРН, було б "наївно" вважати, що Росія і Китай не захочуть "використовувати ситуацію навколо COVID-19 у власних інтересах".

Говорячи про КНР, вона назвала цю країну "суперечливим викликом" для Євросоюзу і НАТО.

"З одного боку, важливий економічний партнер, велика країна, без якої не вирішити глобальні питання людства на кшталт зміни клімату. Але це ще і країна, яка прагне впливати, вдаючись до методів, про які ми можемо сказати, що вони не узгоджуються ні з мультилатералізмом, ні з порядком, заснованим на дотриманні правил ", - констатувала німецький міністр.

Вона вказала на те, що поки це не знаходило відображення в доктрині НАТО, але тепер країнам альянсу, а також Євросоюзу належить знайти відповідь на цей стратегічний виклик.

У середу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробила рідкісні публічні зауваження щодо російської вакцини.

"Мені цікаво, чому Росія теоретично пропонує мільйони і мільйони доз в час, коли в самої недостатній прогрес у вакцинації власного народу. Це також питання, на яке потрібно дати відповідь", - зазначила фон дер Ляєн.