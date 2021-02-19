Глава Минобороны Германии: РФ может использовать пандемию для расширения влияния

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что Россия и Китай попытаются извлечь политическую выгоду из пандемии коронавируса.

Об этом она заявила в интервью DW, передает "Европейская правда".

"Нам известно, что в России, в том числе в силовых структурах, обсуждается, что через коронавирус многие государства на Западе будут заняты последствиями нынешнего кризиса и нанесенным экономическим ущербом, и это даст больше пространства для российского влияния на международной арене", - отметила Крамп -Карренбауер.

По мнению главы Минобороны ФРГ, было бы "наивно" считать, что Россия и Китай не захотят "использовать ситуацию вокруг COVID-19 в собственных интересах".

Говоря о КНР, она назвала эту страну "противоречивым вызову" для Евросоюза и НАТО.

"С одной стороны, важный экономический партнер, большая страна, без которой не решить глобальные вопросы человечества вроде изменения климата. Но это еще и страна, которая стремится влиять, прибегая к методам, о которых мы можем сказать, что они не согласуются ни с мультилатерализм, ни с порядком, основанным на соблюдении правил ", - констатировала немецкий министр.

Она указала на то, что пока это не отражалось в доктрине НАТО, но теперь странам альянса, а также Евросоюза предстоит найти ответ на этот стратегический вызов.

В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сделала редкие публичные замечания по российской вакцины.

"Мне интересно, почему Россия теоретически предлагает миллионы и миллионы доз во время, когда в самой недостаточный прогресс в вакцинации собственного народа. Это также вопрос, на который нужно дать ответ", - отметила фон дер Ляйен.