Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В ЄС нагадали Україні про фіндопомогу після вето Зеленського закону про конкурси

Грузія готується відкритись для українських туристів - джерела

В РФ звинуватили президентку Єврокомісії в політизації питання вакцини проти коронавірусу

Україна знову попросить ЄС про санкції за порушення прав людини у Криму






Естонія полегшить в'їзд для сімей високооплачуваних спеціалістів із третіх країн 

П'ятниця, 19 лютого 2021, 13:02

Уряд Естонії схвалив постанову, згідно з якою висококваліфіковані фахівці з третіх країн зможуть відразу приїжджати до Естонії разом з сім'єю навіть у тому випадку, коли вони приїжджають на роботу на підставі візи або безвізового режиму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Ця зміна пошириться на членів сімей працівників з третіх країн, якщо вони приступають до роботи як спеціалісти високої кваліфікації, в стартапі або сфері інформаційних і комунікаційних технологій.

Раніше члени сімей кваліфікованих працівників з третіх країн могли приїжджати до Естонії лише після того, як член родини, що приїхав на підставі візи або безвізового режиму, отримував термінову посвідку на проживання в Естонії. 

Тепер вони зможуть приїжджати до Естонії відразу, не чекаючи видачі працівнику посвідки на проживання.

Згідно з пояснювальною запискою до постанови, збереження діючих обмежень перестало бути обґрунтованим, тому що робота в зазначених сферах створює велику додаткову цінність для естонської економіки, і на відповідних фахівців в Естонії великий попит, а через такі обмеження вони можуть зробити вибір на користь роботи в якійсь іншій державі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія ЄвроЖиття
powered by lun.ua