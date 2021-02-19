Эстония облегчит въезд для семей высокооплачиваемых специалистов из третьих стран

Правительство Эстонии одобрило постановление, согласно которому высококвалифицированные специалисты из третьих стран смогут сразу приезжать в Эстонию вместе с семьей даже в том случае, когда они приезжают на работу на основании визы или безвизового режима.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Это изменение распространится на членов семей работников из третьих стран, если они приступают к работе как специалисты высокой квалификации, в стартапе или сфере информационных и коммуникационных технологий.

Ранее члены семей квалифицированных работников из третьих стран могли приезжать в Эстонию лишь после того, как член семьи, приехавший на основании визы или безвизового режима, получал срочный вид на жительство в Эстонии.

Теперь они смогут приезжать в Эстонию сразу, не дожидаясь выдачи работнику вида на жительство.

Согласно пояснительной записке к постановлению, сохранение действующих ограничений перестало быть обоснованным, так как работа в указанных сферах создает большую дополнительную ценность для эстонской экономики, и на соответствующих специалистов в Эстонии большим спросом, а через такие ограничения они могут сделать выбор в пользу работы в какой-то другом государстве.