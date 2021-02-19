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В Альпах врятували туриста із собакою, який зламав ногу і сім днів провів в горах

П'ятниця, 19 лютого 2021, 14:32

В Італії рятувальникам вдалося знайти живим чоловіка, який пережив сім ночей на відкритому повітрі після падіння і перелому кісточки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

33-річний чоловік з Трієста зі своїм собакою вирушив у гори в кінці минулого тижня і мав повернутися в понеділок. Його подруга в середу повідомила рятувальникам, що чоловік пропав і не виходить на зв'язок.

 

Рятувальники на гелікоптері виявили чоловіка в четвер, він лежав біля струмка в горах на північ від Удіне на північному сході Італії. Він був голодний і хотів пити, але сказав, що його собака "допомогла мені вижити".

Його знайшли на висоті майже 700 метрів. Він здійснював такі походи раніше, зупиняючись в гірських хатинах або в наметі.

 

Він перебував в частині долини Вензонасса, де мобільний зв'язок недоступний. Чоловік зміг дістатися до струмка і попити води. Коли прибули рятувальники, він був у свідомості, але з сильними синцями.

Його пес Еш весь час залишався з ним. Зараз за Ешем доглядають рятувальники, а чоловік одужує в лікарні.

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