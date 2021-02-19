В Альпах спасли туриста с собакой, который сломал ногу и семь дней провел в горах

В Италии спасателям удалось найти живым мужчину, который пережил семь ночей на открытом воздухе после падения и перелома лодыжки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

33-летний мужчина из Триеста со своей собакой отправился в горы в конце прошлой недели и должен был вернуться в понедельник. Его подруга в среду сообщила спасателям, что мужчина пропал и не выходит на связь.

Спасатели на вертолете обнаружили мужчину в четверг, он лежал у ручья в горах к северу от Удине на северо-востоке Италии. Он был голоден и хотел пить, но сказал, что его собака "помогла мне выжить".

Его нашли на высоте почти 700 метров. Он совершал такие походы ранее, останавливаясь в горных хижинах или в палатке.

Он находился в части долины Вензонасса, где мобильная связь недоступна. Мужчина смог добраться до ручья и попить воды. Когда прибыли спасатели, он был в сознании, но с сильными ушибами.

Его пес Эш все время оставался с ним. Сейчас за Эшем ухаживают спасатели, а турист выздоравливает в больнице.