Байден нагадав про загрозу РФ та необхідність захищати суверенітет України

Президент США Джо Байден зауважив, що вбачає загрози з боку сучасної Росії для демократичного світу та нагадав, що для Європи та США важливо підтримувати територіальну цілісність України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав у своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції.



Він зазначив, що Кремль намагається атакувати західні демократії та використовує корупцію як зброю, щоб підривати їхні інституції.

Читайте також Байден: США захищатимуть всіх союзників НАТО

"Путін хоче послабити європейський проєкт і союз НАТО, він хоче підірвати трансатлантичну єдність. Тому що Кремлеві значно простіше атакувати й залякувати окрему країну, аніж вести перемовини з сильною та об’єданною трансатлантичною спільнотою. Тому відстоювання суверенітету і територіальної цілісності України має залишатися життєво важливим питанням для Європи та США", - наголосив Джо Байден.

Він зауважив також, що критичним питанням для колективної безпеки стало втручання Росії у комп’ютерні мережі у США, по всій Європі та у світі.

"Виклики, пов’язані з Росією, відрізняються від тих, що пов’язані з Китаєм, але вони так само реальні. Це не про протиставляння Сходу і Заходу, і не про те, що ми хочемо конфлікту - ми хочемо майбутнього, у якому всі країні будуть мати можливість вільно обирати свій шлях - ,без погроз застосування сили та примусу", - додав Байден.