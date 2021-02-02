США продовжать надавати економічну та військову допомогу Україні - Держдеп

Сполучені Штати обіцяють продовжувати надавати Україні економічну і військову допомогу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Держдепу США за підсумками телефонної розмови держсекретаря Ентоні Блінкена та глави МЗС України Дмитра куле би.

"Секретар наголосив на сильній двопартійній підтримці України та пріоритеті, яким для США є суверенітет України, територіальна цілісність та євроатлантичні прагнення. Він пообіцяв продовжувати надійну економічну та військову допомогу США Україні", - йдеться у заяві.

Блінкен також наголосив на важливості збереження Україною прогресу у боротьбі з корупцією та впровадженні верховенства права та економічних реформ, що зміцнить українські інституції.

"Секретар та міністр закордонних справ Кулеба також обговорили постійні зусилля України щодо боротьби з COVID-19 та досягнення дипломатичного рішення щодо російської агресії на сході України та в Криму", - зазначили в Держдепі.

Кулеба у свою чергу заявив, що під час розмови сторони підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США і домовилися зробити його більш амбітним.

У нашій першій розмові з @SecBlinken ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним. У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 1, 2021

"У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - написав міністр у Twitter.