США продовжать надавати економічну та військову допомогу Україні - Держдеп
Сполучені Штати обіцяють продовжувати надавати Україні економічну і військову допомогу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Держдепу США за підсумками телефонної розмови держсекретаря Ентоні Блінкена та глави МЗС України Дмитра куле би.
"Секретар наголосив на сильній двопартійній підтримці України та пріоритеті, яким для США є суверенітет України, територіальна цілісність та євроатлантичні прагнення. Він пообіцяв продовжувати надійну економічну та військову допомогу США Україні", - йдеться у заяві.
Блінкен також наголосив на важливості збереження Україною прогресу у боротьбі з корупцією та впровадженні верховенства права та економічних реформ, що зміцнить українські інституції.
"Секретар та міністр закордонних справ Кулеба також обговорили постійні зусилля України щодо боротьби з COVID-19 та досягнення дипломатичного рішення щодо російської агресії на сході України та в Криму", - зазначили в Держдепі.
Кулеба у свою чергу заявив, що під час розмови сторони підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США і домовилися зробити його більш амбітним.
У нашій першій розмові з @SecBlinken ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним. У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 1, 2021
"У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - написав міністр у Twitter.