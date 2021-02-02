США продолжат оказывать экономическую и военную помощь Украине - Госдеп

Соединенные Штаты обещают продолжать оказывать Украине экономическую и военную помощь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Госдепа США по итогам телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Секретарь отметил сильную двухпартийную поддержку Украины и приоритете, которым для США является суверенитет Украины, территориальная целостность и евроатлантические стремления. Он пообещал продолжать надежную экономическую и военную помощь США Украине", - говорится в заявлении.

Блинкен также подчеркнул важность сохранения Украины прогресса в борьбе с коррупцией и внедрении верховенства права и экономических реформ, которые укрепят украинские институты.

"Секретарь и министр иностранных дел Кулеба также обсудили постоянные усилия Украины по борьбе с COVID-19 и достижения дипломатического решения относительно российской агрессии на востоке Украины и в Крыму", - отметили в Госдепе.

Кулеба в свою очередь заявил, что во время разговора стороны подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США и договорились сделать его более амбициозным.

У нашій першій розмові з @SecBlinken ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним. У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 1, 2021

"В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины ", - написал министр в Twitter.