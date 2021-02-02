Мадрид пропонує внести офіціантів і касирів до пріоритетної групи вакцинації

Мадрид пропонує внести до груп, що мають пріоритетне право на вакцинацію, офіціантів, таксистів та касирів у супермаркетах, щойно вакцини стануть доступнішими для ширшого кола людей.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на El Pais, про це оголосила лідерка регіону Ізабель Діаз Аюсо.

"Ми аналізували можливість прискорити вакцинацію серед працівників сфер, у яких вони піддаються більшому ризику - це вчителі, таксисти, касири у супермаркетах… Але найперший пріоритет - для найвразливіших людей", - заявила вона.

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Де-факто такі групи визначає Міністерство охорони здоров’я Іспанії на центральному рівні, а не регіональні уряди.

Зараз перші у черзі - мешканці та персонал будинків для літніх людей, медики та люди, які отримують допомогу від соціальних служб у себе вдома.

Попри не найкращу ситуацію з коронавірусом, ресторани і бари у Мадриді залишаються відкритими, хоча й працюють з обмеженнями - до 9 години вечора, а з 10 починається комендантська година. За останні 14 днів у столичному регіоні показник захворюваності становив 993 випадки на 100 000 населення.

Влада регіону пояснює своє рішення тим, що закриття сфери лише додає економічних проблем.

В інших регіонах таку політику Мадрида критикують та запровадили у себе жорсткіші обмеження для ресторанного сектора.