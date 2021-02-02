Мадрид предлагает внести официантов и кассиров в приоритетную группу вакцинации

Мадрид предлагает внести в группы, имеющие приоритетное право на вакцинацию, официантов, таксистов и кассиров супермаркетов, как только вакцины станут доступными для более широкого круга людей.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais, об этом объявила глава региона Изабель Диаз Аюсо.

"Мы анализировали возможность ускорить вакцинацию среди работников сфер, в которых они подвергаются большему риску - это учителя, таксисты, кассиры в супермаркетах... Но самый высокий приоритет - для наиболее уязвимых людей", - заявила она.

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Де-факто такие группы определяет Министерство здравоохранения Испании на центральном уровне, а не региональные правительства.

Сейчас первые в очереди - жители и персонал домов престарелых, медики и люди, которые получают помощь от социальных служб у себя дома.

Несмотря на не самую лучшую ситуацию с коронавирусом, рестораны и бары Мадриде остаются открытыми, хотя и работают с ограничениями - до 21:00, а с 22:00 начинается комендантский час. За последние 14 дней в столичном регионе показатель заболеваемости составил 993 случая на 100 000 населения.

Власти региона объясняют свое решение тем, что закрытие сферы обслуживания только добавляет экономических проблем.

В других регионах такую ​​политику Мадрида критикуют и ввели у себя более жесткие ограничения для ресторанного сектора.