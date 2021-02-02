Ердоган знову заговорив про зміну Конституції Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про необхідність знову обговорити внесення змін до Конституції.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Anadolu.

"Якщо правляча партія Туреччини "Справедливість та розвиток" (АК) досягне консенсусу зі своїм партнером "Народним альянсом", тоді можливі дії щодо розробки нової конституції на найближчий період", - заявив Ердоган.

Востаннє зміни до Конституції Туреччини вносились у квітні 2017 року в результаті референдуму.

Тоді було внесено 18 поправок, зокрема, скасовано посаду прем'єр-міністра і збільшено кількість депутатів парламенту.

Президент отримав повноваження призначати міністрів, а також представляти бюджет на розгляд парламенту, висувати кандидатури суддів вищих судів, розпускати парламент та запроваджувати в країні надзвичайний стан. Укази президента набули статусу законів.