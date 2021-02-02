Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Рада поддержала санкции против Никарагуа из-за почетного консульства в Крыму

В Молдове российского дипломата поймали при попытке скрыто вывезти $60 000

Амстердам переместит из центра квартал красных фонарей

Меркель: вакцинироваться от коронавируса, вероятно, придется ежегодно






Эрдоган вновь заговорил об изменении Конституции Турции

Вторник, 2 февраля 2021, 10:38

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости вновь обсудить внесение изменений в Конституцию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Если правящая партия Турции "Справедливость и развитие" (АК) достигнет консенсуса со своим партнером "Народным альянсом", тогда возможны действия по разработке новой конституции на ближайший период", - заявил Эрдоган.

Последний раз изменения в Конституцию Турции вносились в апреле 2017 года в результате референдума.

Тогда было внесено 18 поправок, в частности, упразднена должность премьер-министра и увеличено количество депутатов парламента.

Президент получил право назначать министров, а также представлять бюджет на рассмотрение парламента, выдвигать кандидатуры судей высших судов, распускать парламент и вводить в стране чрезвычайное положение. Указы президента получили статус законов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Турция
powered by lun.ua