Данія частково відкриє школи після 1,5 місяця локдауну

У Данії з наступного понеділка зможуть відновити навчання у класах наймолодші учні - 1-4 класи - після близько 50 днів перерви.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє данське The Local.

Про таке рішення оголосив міністр охорони здоров’я Магнус Хойніке на тлі обнадійливого спадання кількості заражень.

"Це дуже невелике, дуже обережне послаблення, і для нього зараз є достатньо підстав", - сказав він.

Персонал шкіл регулярно здаватиме тести на коронавірус.

Решта учнів залишаться на дистанційному навчанні щонайменш до 28 лютого, коли має завершитися дія загальнонаціонального локдауну.

Щоденний приріст заражень у Данії знизився до найнижчого рівня з вересня-початку жовтня - останні кілька днів показники були навіть меншими 500. Для порівняння, рекордні показники в середині грудня, перед жорстким локдауном, перевищували 4 тисячі заражень за добу (населення країни - близько 5,8 млн).

За словами міністра, зараз головним викликом вважають боротьбу з "британською" мутацією вірусу, яка складає вже помітну частку серед випадків зараження.

Варто зазначити, Данія - серед небагатьох країн ЄС, які досліджують геном вірусу у значній кількості позитивних тестів, відтак може відстежувати поширення мутованого штаму.