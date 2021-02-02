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У Молдові російського дипломата впіймали на спробі приховано вивезти $60 тисяч 

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У Молдові російського дипломата впіймали на спробі приховано вивезти $60 тисяч 

Вівторок, 2 лютого 2021, 11:36

В аеропорту Кишинева 31 січня молдовські митники впіймали російського дипломата на спробі приховано вивезти з країни 60 тисяч доларів. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють молдовські NewsMaker та TV8.

Дипломат намагався приховано провезти гроші у своєму багажі. За даними законодавства Молдови, фізичні особи зобов’язані письмово декларувати суми, які перевищують 10 тисяч євро на одну особу. 

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Спершу інформація з’явилася на рівні чуток, згодом журналісти заявили, що отримали підтвердження у Митній службі та прикордонній поліції. 

TV8 повідомляє, що дипломат є співробітником посольства РФ у Молдові та подорожував разом з дружиною. 

"Митна служба підтверджує, що такий випадок стався 31 січня, на митному контролі в аеропорту, та що випадок ще розслідується Митною службою. Згідно з міжнародними конвенціями, цих осіб не можна затримати. Але наскільки мені відомо, вони не змогли вилетіти", - сказала у коментарі TV8 речниця Митної служби Олеся Пушкашу.

NewsMaker з посиланням на коментар Митної служби повідомляє, що на час розслідування гроші вилучили.

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