Комісар Ради Європи закликала РФ негайно звільнити всіх затриманих на мітингах

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала російську владу негайно звільнити всіх осіб, які були затримані у неділю на демонстраціях в підтримку Алексєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Ради Європи.

"Затримання понад 5000 демонстрантів та десятків журналістів під час широкомасштабних акцій протесту, які залишались переважно мирними, і подальші арешти деяких з них на основі поспішних судових процесів суперечать російським зобов'язанням підтримувати свободу слова, свобода ЗМІ та свобода зібрань", - йдеться у заяві.

"Мене особливо бентежить інформація про те, що в багатьох містах російська поліція застосовувала насильство проти мирних протестувальників, внаслідок чого в деяких випадках були переломи та інші серйозні поранення", - наголосила Міятович.

Комісар наголосила, що ігнорування прав людини, демократії та верховенства закону, не нове явище в Росії, де правозахисники, журналісти та громадянське суспільство регулярно зазнають переслідувань, у тому числі через дуже сумнівні судові рішення.

"Замість того, щоб репресувати права своїх громадян, як я вже зазначав, російська влада повинна дотримуватися зобов'язань з прав людини та забезпечити середовище, що забезпечує вільне та безпечне висловлення окремих думок", - заявила вона.