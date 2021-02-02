Комиссар Совета Европы призвала РФ немедленно освободить задержанных на митингах

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала российские власти немедленно освободить всех лиц, которые были задержаны в воскресенье на демонстрациях в поддержку Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета Европы.

"Задержание более 5000 демонстрантов и десятков журналистов во время широкомасштабных акций протеста, которые оставались преимущественно мирными, и дальнейшие аресты некоторых из них на основе поспешных судебных процессов противоречат российским обязательствам поддерживать свободу слова, свобода СМИ и свобода собраний", - говорится в заявлении.

"Меня особенно волнует информация о том, что во многих городах российская полиция применяла насилие против мирных протестующих, в результате чего в некоторых случаях были переломы и другие серьезные ранения", - подчеркнула Миятович.

Комиссар отметила, что игнорирование прав человека, демократии и верховенства закона не новое явление в России, где правозащитники, журналисты и гражданское общество регулярно подвергаются преследованиям, в том числе из-за очень сомнительных судебных решений.

"Вместо того, чтобы репрессировать права своих граждан, как я уже отмечала, российские власти должны соблюдать обязательства по правам человека и обеспечить среду, обеспечивает свободное и безопасное высказывания отдельных мнений", - заявила она.