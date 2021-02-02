Іспанія у січні-2021 зареєструвала третину усіх заражень за час епідемії

Січень 2021 року видався найгіршим місяцем епідемії в Іспанії - за цей час зареєстрували третину усіх заражень за час епідемії.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

За даними центрального Міністерства охорони здоров’я, в країні зареєстрували близько 900 000 випадків. Це приблизно третина від загальної кількості підтверджених заражень - 2,85 млн.

У січні кількість заражень виявилася майже удвічі більшою, ніж у жовтні та листопаді, а кількість госпіталізацій - на 40% вищою за показники листопада.

Водночас варто враховувати, що під час першої хвилі епідемії доступ до тестів був дуже обмежений, а медична система - переповнена, тому багато хворих з легкими симптомами залишилися поза статистикою.

МОЗ Іспанії вважає, що зараз виявляють близько 80% усіх заражень, тоді як на початку епідемії в статистику потрапляв лише один випадок з 10.

Втім, є і перші сигнали про те, що пік нинішньої хвилі вже позаду: за останніми даними МОЗ, показник захворюваності за останні 2 тижні знизився до 866 випадків на 100 000 населення, що на 25 менше, ніж тиждень тому.