Испания в январе-2021 зарегистрировала треть всех заражений за время эпидемии

Январь 2021 года выдался худшим месяцем эпидемии в Испании - за это время зарегистрировали треть всех заражений за время эпидемии.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

По данным центрального Министерства здравоохранения, в стране зарегистрировано около 900 000 случаев. Это примерно треть от общего количества подтвержденных заражений – 2,85 млн.

В январе количество заражений оказалось почти вдвое больше, чем в октябре и ноябре, а количество госпитализаций - на 40% выше показателей ноября.

Вместе с тем следует учитывать, что во время первой волны эпидемии доступ к тестам был ограничен, а медицинская система - переполнена, поэтому многие больные с легкими симптомами остались за рамками статистики.

Минздрав Испании считает, что сейчас выявляют около 80% всех заражений, тогда как в начале эпидемии в статистику попадал только один случай из 10.

Впрочем, есть и первые сигналы о том, что пик нынешней "волны" уже позади: по последним данным Минздрава, показатель заболеваемости за последние две недели снизился до 866 случаев на 100 000 населения, что на 25 меньше, чем неделю назад.