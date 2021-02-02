Євросоюз різко засудив військовий переворот у М’янмі

Європейський союз рішуче засудив військовий переворот, який стався у М'янмі.

Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля від імені Євросоюзу, оприлюдненій у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"Це (захоплення влади військовими. - ЄП.) неприйнятна спроба насильно відкинути волю народу М'янми", - заявив верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки.

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Боррель підкреслив, що вибори 8 листопада 2020 року, результати яких не визнавали військові, стали важливою віхою в демократичному переході країни.

"Будь-які твердження про порушення під час голосування повинні бути врегульовані в рамках належних юридичних і адміністративних каналів", - заявив Боррель.

Він підкреслив, що ЄС закликає військових негайно і без будь-яких умов звільнити президента, державного радника і всіх заарештованих, проявляти максимальну стриманість, відновити зв'язок і поважати права людини.

"Ми також закликаємо їх негайно скасувати надзвичайний стан, відновити цивільний уряд, відкрити новообраний парламент і приступити до подальших призначень президента, віцепрезидентів і нового уряду.

Ми готові підтримати діалог з усіма ключовими зацікавленими сторонами, які хочуть сумлінно врегулювати ситуацію і повернутися до конституційного порядку", - йдеться у заяві.

Європейський Союз розгляне всі наявні в його розпорядженні варіанти, щоб гарантувати демократію, додав Боррель.

Військові захопили владу та оголосили надзвичайний стан у М’янмі в понеділок, 1 лютого.

Вони затримали лідерку країни, лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави. В армії стверджують, що затримання високопосадовців є відповіддю на "фальсифікацію виборів".

У листопаді минулого року у М’янмі відбулись вибори. На них перемогла партія Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію".