Евросоюз резко осудил военный переворот в Мьянме

Европейский Союз решительно осудил военный переворот, который произошел в Мьянме.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени Евросоюза, обнародованном во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Это (захват власти военными. - ЕП.) неприемлемая попытка насильно отбросить волю народа Мьянмы", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

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Боррель подчеркнул, что выборы 8 ноября 2020 года, результаты которых не признавали военные, стали важной вехой в демократическом переходе страны.

"Любые утверждения о нарушениях в ходе голосования должны быть урегулированы в рамках надлежащих юридических и административных каналов", - заявил Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС призывает военных немедленно и без всяких условий освободить президента, государственного советника и всех арестованных, проявлять максимальную сдержанность, восстановить связь и уважать права человека.

"Мы также призываем их немедленно отменить чрезвычайное положение, восстановить гражданское правительство, открыть новоизбранный парламент и приступить к дальнейшим назначениям президента, вице-президента и нового правительства.

Мы готовы поддержать диалог со всеми ключевыми заинтересованными сторонами, которые хотят добросовестно урегулировать ситуацию и вернуться к конституционному порядку", - говорится в заявлении.

Европейский Союз рассмотрит все имеющиеся в его распоряжении варианты, чтобы гарантировать демократию, добавил Боррель.

Военные захватили власть и объявили чрезвычайное положение в Мьянме в понедельник, 1 февраля.

Они задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства. В армии утверждают, что задержание чиновников является ответом на "фальсификации выборов".

В ноябре прошлого года в Мьянме состоялись выборы. На них победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию".