Німеччина відправила два літаки з медиками до Португалії

Два літаки німецького Бундесверу з командою медиків, необхідним обладнанням та препаратами вилетіли у вівторок, 2 лютого, до Португалії, що опинилась у складній ситуації через сплеск захворювань на COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ми допомагаємо нашим друзям у Португалії, які перебувають в особливо драматичному становищі, німецьким медичним персоналом та обладнанням", - заявила міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Нагадаємо, декілька днів тому міністерство охорони здоров'я Португалії повідомило про катастрофічну ситуацію через гостру нестачу ліжко-місць для інтенсивної терапії у разі тяжкого перебігу спричиненого коронавірусом захворювання COVID-19.

Нині в Португалії спостерігається стрімке зростання темпів поширення коронавірусу.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), в Португалії від початку пандемії офіційно підтвердили понад 726 тисяч випадків зараження коронавірусом. Кількість жертв COVID-19 в країні наближається до позначки у 13 тисяч. При цьому 43 відсотки усіх зареєстрованих заражень коронавірусом і 44 відсотки летальних випадків припадають на січень 2021 року, зазначають португальські органи охорони здоров'я.