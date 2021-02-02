Германия отправила два самолета с медиками в Португалию

Два самолета немецкого Бундесвера с командой медиков, необходимым оборудованием и препаратами вылетели во вторник, 2 февраля, в Португалию, оказавшуюся в сложной ситуации из-за всплеска заболеваний COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы помогаем нашим друзьям в Португалии, которые находятся в особенно драматическом положении, немецким медицинским персоналом и оборудованием", - заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Напомним, несколько дней назад министерство здравоохранения Португалии сообщило о катастрофической ситуации за острой нехватки койко-мест для интенсивной терапии в случае тяжелого течения вызванного коронавируса заболевания COVID-19.

Сейчас в Португалии наблюдается стремительный рост темпов распространения коронавируса.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), в Португалии от начала пандемии официально подтвердили более 726 000 случаев заражения коронавируса. Число жертв COVID-19 в стране приближается к отметке в 13 000. При этом 43 процента всех зарегистрированных заражений коронавируса и 44 процента летальных случаев приходятся на январь 2021, отмечают португальские органы здравоохранения.