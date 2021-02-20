У Польщі не виключають обмежень на кордонах з Чехією і Словаччиною

Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзєльський не виключив введення обмежень на кордонах країни зі Словаччиною та Чехією через збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Кордони будуть відкриті для осіб з негативними результатами тестів, але це на сьогодні, оскільки динаміка ситуації може змінитися", - сказав Недзєльський, додавши, що рішення прийматимуться наступного тижня.

"Так, безумовно", - відповів він на запитання, чи розглядає уряд обмеження на південних кордонах з двома країнами, які фіксують зростання нових випадків коронавірусу.

Недзєльський додав, що очікує піку третьої хвилі пандемії в березні або квітні, і заявив, що уряд також розглядає можливість відновлення обмежень соціального життя в регіонах з найбільшою кількістю випадків COVID-19, включаючи північний схід країни.

Польща послабила деякі обмеження, нещодавно відкривши гірськолижні схили, а також кінотеатри, готелі та театри потужністю до 50%, проте влада попередила, що ці заходи, можливо, доведеться скасувати залежно від ситуації з пандемією.