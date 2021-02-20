В Польше не исключают ограничений на границах с Чехией и Словакией

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский не исключил введения ограничений на границах страны со Словакией и Чехией из-за увеличения количества случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Границы будут открыты для лиц с отрицательными результатами тестов, но это сегодня, так как динамика ситуации может измениться", - сказал Недзельский, добавив, что решения будут приниматься на следующей неделе.

"Да, безусловно", - ответил он на вопрос, рассматривает ли правительство ограничения на южных границах с двумя странами, которые фиксируют рост новых случаев коронавируса.

Недзельский добавил, что ожидает пика третьей волны пандемии в марте или апреле, и заявил, что правительство также рассматривает возможность возобновления ограничений социальной жизни в регионах с наибольшим количеством случаев COVID-19, включая северо-восток страны.

Польша ослабила некоторые ограничения, недавно открыв горнолыжные склоны, а также кинотеатры, гостиницы и театры мощностью до 50%, однако власти предупредили, что эти меры, возможно, придется отменить зависимости от ситуации с пандемией.