У Нідерландах схвалили закон, щоб зберегти скасовану судом комендантську годину

Верхня палата парламенту Нідерландів затвердила законодавство, щоб зберегти нічну комендантську годину щонайменше до 3 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Уряд ініціював прискорене проходження через парламент законодавства про надзвичайні ситуації, яке передбачає заходи, спрямовані на стримування поширення коронавірусу. У четвер нижня палата парламенту вже підтримала законопроєкт, який офіційно набирає чинності на цих вихідних.

Поспіх в ухваленні закону про надзвичайні ситуації слідує за рішенням нижчого суду, в якому судді сказали, що комендантська година не є законною, оскільки вона базується на законі, призначеному для використання лише під час надзвичайних ситуацій у країні,.

Уряд негайно подав апеляційну скаргу, що призвело до того, що комендантська година залишається чинною доти, поки апеляційний суд не прийме рішення про протилежне.

Апеляційний суд повинен був оголосити свій вирок 26 лютого, але надзвичайне законодавство зробило його рішення неактуальним.

Комендантська година діє до ранку 3 березня. У вівторок уряд оголосить, продовжувати її чи ні.