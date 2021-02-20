В Нидерландах одобрили закон, чтобы сохранить отмененный судом комендантский час

Верхняя палата парламента Нидерландов утвердила законодательство, чтобы сохранить ночной комендантский час минимум до 3 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Правительство инициировало ускоренное прохождение через парламент законодательства о чрезвычайных ситуациях, предусматривающее меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса. В четверг нижняя палата парламента уже поддержала законопроект, который официально вступает в силу на этих выходных.

Спешка в принятии закона о чрезвычайных ситуациях следует по решению нижестоящего суда, в котором судьи сказали, что комендантский час не является законным, поскольку базируется на законе, предназначенном для использования только во время чрезвычайных ситуаций в стране.

Правительство немедленно подало апелляционную жалобу, что привело к тому, что комендантский час остается в силе до тех пор, пока апелляционный суд не примет решение об обратном.

Апелляционный суд должен был объявить свой приговор 26 февраля, но чрезвычайное законодательство сделало его решение неактуальным.

Комендантский час действует до утра 3 марта. Во вторник правительство объявит, продолжать его или нет.