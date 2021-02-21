Сербія прийняла першу партію вакцини AstraZeneca

Сербія у неділю отримала першу партію, 150 000 доз вакцини проти коронавірусу від британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

На сьогодні балканська держава, що має 7 мільйонів жителів, розподілила понад 1 млн доз, що є одним з найкращих результатів у Європі.

Більшість громадян Сербії отримали щеплення китайською вакциною Sinopharm. Крім того, Сербія вакцинує громадян препаратами Pfizer-BioNTech та російським "Спутником V".

Президент Александр Вучич у неділю був в аеропорту, щоб зустріти вантаж AstraZeneca з Індії.

За його словами, понад 750 тисяч осіб отримали перше щеплення, і він висловив надію, що вакцинація буде продовжуватися в нинішніх темпах.

Тим часом органи охорони здоров'я Сербії пригрозили посилити антивірусні заходи після щоденного збільшення числа нових випадків захворювання і госпіталізацій.

Епідеміологи кажуть, що це пов'язано з тим, що нічні клуби і кафе ігнорують обмеження, і що гірськолижні курорти Сербії працювали на повну потужність всю зиму.