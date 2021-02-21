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Сербия приняла первую партию вакцины AstraZeneca

Воскресенье, 21 февраля 2021, 14:47

Сербия в воскресенье получила первую партию, 150 000 доз вакцины против коронавируса от британско-шведской компании AstraZeneca.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

На сегодня балканское государство, имеющее 7 млн жителей, распределило более 1 млн доз, что является одним из лучших результатов в Европе.

Большинство граждан Сербии получили прививки китайской вакциной Sinopharm. Кроме того, Сербия вакцинирует граждан препаратами Pfizer-BioNTech и российским "Спутником V".

Президент Александр Вучич в воскресенье был в аэропорту, чтобы встретить груз AstraZeneca из Индии.

По его словам, более 750 000 человек получили первую прививку, и он выразил надежду, что вакцинация будет продолжаться в нынешних темпах.

Между тем органы здравоохранения Сербии пригрозили усилить антивирусные меры после ежедневного увеличения числа новых случаев заболевания и госпитализаций.

Эпидемиологи говорят, что это связано с тем, что ночные клубы и кафе игнорируют ограничения, и горнолыжные курорты Сербии работали на полную мощность всю зиму.

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