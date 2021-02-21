У Німеччині на працівницю зоопарку напав лев, поки вона чистила клітку

На працівницю зоопарку в німецькому місті Оснабрюк в неділю напав лев, коли вона чистила клітку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NDR.

25-річну жінку довелося госпіталізувати внаслідок інциденту.

За даними поліції, співробітниця, очевидно, забула закрити суміжні двері в вольєрі з левами. Коли вона помітила свою помилку, лев раптово підійшов до неї і поранив лапою.

Наскільки серйозно поранена жінка, поки неясно. Судячи з усього, смертельної небезпеки немає.

Прессекретар зоопарку повідомила, що всі п'ять тварин перебувають у вольєрі і постійно під охороною.

Таким чином, причиною інциденту називають халатність доглядачки зоопарку.

Зоопарк був закритий для громадськості в рамках заходів щодо запобігання коронавірусу в цьому регіоні.