У Німеччині на працівницю зоопарку напав лев, поки вона чистила клітку
На працівницю зоопарку в німецькому місті Оснабрюк в неділю напав лев, коли вона чистила клітку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NDR.
25-річну жінку довелося госпіталізувати внаслідок інциденту.
За даними поліції, співробітниця, очевидно, забула закрити суміжні двері в вольєрі з левами. Коли вона помітила свою помилку, лев раптово підійшов до неї і поранив лапою.
Наскільки серйозно поранена жінка, поки неясно. Судячи з усього, смертельної небезпеки немає.
Прессекретар зоопарку повідомила, що всі п'ять тварин перебувають у вольєрі і постійно під охороною.
Таким чином, причиною інциденту називають халатність доглядачки зоопарку.
Зоопарк був закритий для громадськості в рамках заходів щодо запобігання коронавірусу в цьому регіоні.