В Германии на сотрудницу зоопарка напал лев, пока она чистила клетку
Воскресенье, 21 февраля 2021, 16:23
На сотрудницу зоопарка в немецком городе Оснабрюк в воскресенье напал лев, когда она чистила клетку.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NDR.
25-летнюю женщину пришлось госпитализировать в результате инцидента.
По данным полиции, сотрудница, очевидно, забыла закрыть смежные двери в вольере со львами. Когда она заметила свою ошибку, лев внезапно подошел к ней и ранил лапой.
Насколько серьезно ранена женщина, пока неясно. Судя по всему, смертельной опасности нет.
Пресс-секретарь зоопарка сообщила, что все пять животных находятся в вольере и постоянно под охраной.
Таким образом, причиной инцидента называют халатность смотрительницы зоопарка.
Зоопарк был закрыт для общественности в рамках мер по предотвращению коронавируса в регионе.
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