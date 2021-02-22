Польща планує вимагати на кордоні негативний тест на COVID-19 

Польща розглядає можливість запровадження вимоги негативного тесту на коронавірус для в’їзду в країну - нові правила можуть оголосити вже цього тижня.

Про це повідомили топ-посадовці охорони здоров’я країни, пише "Європейська правда" з посиланням на видання Niezalezna.

"Ми розглядаємо можливість впровадження системи, згідно з якою перетин нашого кордону, особливо південного, був би можливим у випадку надання негативного результату тесту на коронавірус", - сказав заступник міністра охорони здоров'я Вальдемар Краска.

Читайте також У Польщі не виключають обмежень на кордонах з Чехією і Словаччиною

Інформацію TVN24 підтвердив міністр охорони здоров’я Адам Недзельський. Міністра запитали про плани, пов'язані із зобов'язанням мати негативний результат тесту в разі приїзду до Польщі з-за кордону.

За словами Недзельського, людині з негативним результатом тесту на коронавірус не доведеться відбувати карантин після в’їзду в країну. Він зазначив, що негативний тест буде не пропуском для в'їзду в країну, а пропуском для виходу з карантину.

"Прикордонники заявляють, що для досягнення цієї оперативної спроможності на окремих прикордонних пунктах потрібно приблизно 48 годин. Так що я думаю, що до кінця тижня це стане фактом", - сказав Недзельський.

Це означає, що для того, аби в’їхати в країну і не потрапити на карантин, доведеться показати негативний результат тесту на кордоні.

"Ймовірно, це буде мати місце на південному і західному кордоні", - додав міністр.

На питання про те, що буде з тими, хто працює за кордоном і кожен день їздить на роботу, міністр відповів, що це рішення має бути дуже добре опрацьовано.

"Але в цілому це тестування буде нормою. Подивимося, чи допустимо ми будь-які винятки щодо цього", - додав він.

За його словами, Польща перебуває на порозі третьої хвилі епідемії коронавірусу, яка, ймовірно, досягне піку в кінці березня або початку квітня.