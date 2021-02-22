У Нідерландах вивчають, чому Boeing "розгубив" частини двигуна невдовзі після зльоту

Нідерландська рада з питань безпеки заявила, що розслідує причину втрати частини двигуна Boeing 747-400 незабаром після вильоту з аеропорту Маастрихта в суботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, вантажний літак "розгубив" в основному дрібні металеві деталі двигуна над південним голландським містом Мерссен в другій половині дня. У результаті були пошкоджені автомобілі і легко поранена одна жінка.

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"Наше розслідування все ще знаходиться на попередній стадії, поки рано робити висновки", - заявила в понеділок прессекретар ради з питань безпеки.

Свідки заявили, що вони бачили пожежу в одному з двигунів літака, який благополучно приземлився в аеропорту Льєжа в Бельгії, приблизно за 30 кілометрів на південь від Маастрихта.

У неділю компанія Boeing заявила, що рекомендує авіакомпаніям припинити польоти літаків Boeing 777 після того, як літак United Airlines цього типу розкидав уламки над Денвером в США у вихідні дні після того, як його правий двигун вийшов з ладу.