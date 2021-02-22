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В Нидерландах изучают, почему Boeing "потерял" части двигателя вскоре после взлета

Понедельник, 22 февраля 2021, 11:11

Нидерландский совет по вопросам безопасности заявил, что расследует причину потери части двигателя Boeing 747-400 вскоре после вылета из аэропорта Маастрихта в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По сообщениям местных СМИ, грузовой самолет "потерял" в основном мелкие металлические детали двигателя над южным голландским городом Мерссен во второй половине дня. В результате были повреждены автомобили и легко ранена одна женщина.

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"Наше расследование все еще находится на предварительной стадии, пока рано делать выводы", - заявила в понедельник пресс-секретарь совета по вопросам безопасности.

Свидетели заявили, что они видели пожар в одном из двигателей самолета, который благополучно приземлился в аэропорту Льежа в Бельгии, примерно в 30 км к югу от Маастрихта.

В воскресенье компания Boeing заявила, что рекомендует авиакомпаниям приостановить полеты самолетов Boeing 777 после того, как самолет United Airlines этого типа разбросал обломки над Денвером в США в выходные дни после того, как его правый двигатель вышел из строя.

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