В Эстонии экс-министру объявили подозрение в присвоении имущества ведомства - СМИ

Экс-министру образования Эстонии Майлис Репс, которая потеряла должность после скандала с использованием служебного авто для собственных нужд, сообщили о подозрении в присвоении имущества ведомства.

Как сообщают эстонские СМИ, среди которых ERR, об этом в комментарии изданию Õhtuleht сообщили в полиции и прокуратуре. Именно с их публикации в свое время начался скандал.

"На этой неделе Майлис Репс сообщили о подозрении в присвоении (имущества). В интересах следствия сейчас невозможно подробнее сообщить о сути подозрения", - сообщили изданию в полиции и прокуратуре, уточнив, что Репс давала показания в пятницу. Должности собеседников, впрочем, не называют.

По данным издания, Репс давала показания по подозрению в присвоении имущества министерства образования, в частности, установке у себя дома приобретенной для министерства кофемашины Jura, использовании служебного авто для семейной поездки в Хорватию, выставленные министерству счета на 360 евро за проживание с семьей в отеле Pallas в Тарту во время чемпионата мира по ралли и на 1500 евро за авиабилеты на всю семью.

Скандал вокруг Майлис Репс начался в ноябре 2020 года с публикации Õhtuleht о ее злоупотреблениях служебным должности для собственных нужд, в частности, использовании служебного авто, чтобы возить детей в школу и на кружки.

После этого Репс ушла с должности министра, вернувшись в парламент, а по сообщенным СМИ фактам против нее открыли дело о служебном нарушении.

В феврале сообщалось, что производство переквалифицировали в уголовное.

Сейчас Майлис Репс является заместителем председателя Центристской партии и депутатом Рийгикогу. После отставки предыдущего правительства она возглавила делегацию своей партии в переговорах о новой коалиции с Партией реформ, но решила не претендовать на министерские должности.

Напомним, недавно другой скандал стал причиной отставки предыдущего правительства Эстонии, возглавляемого лидером Центристской партии Юри Ратасом.

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