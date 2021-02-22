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Посол Італії у ДР Конго загинув в результаті нападу на конвой ООН

Понеділок, 22 лютого 2021, 13:29

В Демократичній Республіці Конго, стався напад на машину, де знаходився посол Італії Лука Аттанасіо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

За даними ЗМІ, кортеж потрапив в засідку поруч з містом Гома в провінції Північне Ківу поруч з кордоном з Руандою.

В результаті нападу посол загинув. Загинув і карабінер, який знаходився в конвої з дипломатом.

Додаткові деталі нападу поки невідомі.

"З глибоким сумом МЗС підтверджує смерть посла Італії в Демократичній Республіці Конго Луки Аттанасіо та карабінера. Посол та карабінер їхали в автомобілі в конвої місії Стабілізаційної організації ООН у Демократичній Республіці Конго" - повідомили в МЗС Італії.

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