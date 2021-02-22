Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Главы МИД стран ЕС достигли договоренности о санкциях против РФ за арест Навального

День рождения Зеленского: посол Британии объяснила, почему Лондон не поздравил президента

Польша планирует требовать на границе отрицательный тест на COVID-19

Украина и Польша попросили Байдена не допустить завершения "Северного потока-2"






Посол Италии в Конго погиб в результате нападения на конвой ООН

Понедельник, 22 февраля 2021, 13:29

В Демократической Республике Конго, произошло нападение на машину, где находился посол Италии Лука Аттанасио.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

По данным СМИ, кортеж попал в засаду рядом с городом Гома в провинции Северное Киву рядом с границей с Руандой.

В результате нападения посол погиб. Погиб и карабинер, который находился в конвое с дипломатом.

Дополнительные детали нападения пока неизвестны.

"С глубокой скорбью МИД подтверждает смерть посла Италии в Демократической Республике Конго Луки Аттанасио и карабинеров. Посол и карабинер ехали в автомобиле в конвое миссии Стабилизационного организации ООН в Демократической Республике Конго "- сообщили в МИД Италии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия
powered by lun.ua