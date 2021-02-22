Посол Италии в Конго погиб в результате нападения на конвой ООН
Понедельник, 22 февраля 2021, 13:29
В Демократической Республике Конго, произошло нападение на машину, где находился посол Италии Лука Аттанасио.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.
По данным СМИ, кортеж попал в засаду рядом с городом Гома в провинции Северное Киву рядом с границей с Руандой.
В результате нападения посол погиб. Погиб и карабинер, который находился в конвое с дипломатом.
Дополнительные детали нападения пока неизвестны.
"С глубокой скорбью МИД подтверждает смерть посла Италии в Демократической Республике Конго Луки Аттанасио и карабинеров. Посол и карабинер ехали в автомобиле в конвое миссии Стабилизационного организации ООН в Демократической Республике Конго "- сообщили в МИД Италии.
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