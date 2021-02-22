Меркель виступила за поступове пом’якшення локдауну

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловилася за обережну стратегію послаблення локдауну.

Про це вона сказала під час онлайн-консультацій президії партії ХДС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SPIEGEL.

Меркель зазначила, що кроки, спрямовані на пом’якшення локдауну, повинні бути розумно запроваджені разом із посиленим тестуванням.

Меркель чітко дала зрозуміти, що вона бачить три сфери, для яких необхідно скласти стратегію послаблення. По-перше, мова йде про сферу особистих контактів, по-друге - про школи та професійно-технічні заклади, по-третє – про спорт, ресторани та культуру.

У вівторок має зібратися робоча група з приводу пом’якшення обмежень.

План послаблення обмежень має бути представлений на наступній онлайн-зустрічі Меркель з керівниками федеральних земель 3 березня.

Крива нових інфекцій у Німеччині демонструє тенденцію до зростання протягом останніх днів - незважаючи на жорсткіші заходи, що діють з середини грудня.

У понеділок Інститут Роберта Коха повідомив про 4369 нових інфекцій протягом доби проти 4426 тиждень тому.

"Мутація вірусу, на жаль, руйнує наш хороший розвиток вже зараз", - сказав представник канцелярії Меркель Хельге Браун.