Меркель выступила за постепенное смягчение локдауна

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за осторожную стратегию ослабления локдауна.

Об этом она сказала во время онлайн-консультаций президиума партии ХДС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SPIEGEL.

Меркель отметила, что шаги, направленные на смягчение локдауна, должны быть разумно введены вместе с усиленным тестированием.

Меркель четко дала понять, что она видит три сферы, для которых необходимо составить стратегию послабления. Во-первых, речь идет о сфере личных контактов, во-вторых - о школах и профессионально-технических заведениях, в-третьих - о спорте, ресторанах и культуре.

Во вторник должна собраться рабочая группа по поводу смягчения ограничений.

План ослабление ограничений должен быть представлен на следующей онлайн-встречи Меркель с руководителями федеральных земель 3 марта.

Кривая новых инфекций в Германии демонстрирует тенденцию к росту в последние дни - несмотря на жесткие меры, действующие с середины декабря.

В понедельник Институт Роберта Коха сообщил о 4369 новых инфекций в течение суток против 4426 неделю назад.

"Мутация вируса, к сожалению, разрушает наш хороший развитие уже сейчас", - сказал представитель канцелярии Меркель Хельге Браун.